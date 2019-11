De boerderij in Rolde bestaat alleen nog op het doek

De Drentse natuur is al eeuwenlang een inspiratiebron voor kunstenaars. Dat zien we in de tentoonstelling Barbizon van het Noorden in het Drents Museum. De landschappen op het doek, hoe is het daar nu mee? ROEG! neemt een kijkje op de plek waar ooit de schilder stond. In deel 1 van deze serie bezoeken we Rolde.

De boerderij in Rolde die Arie van der Boon schilderde, bestaat alleen nog op het doek. Van der Boon maakte er nog net, voordat 'ie afgebroken werd, een schilderij van. Dat was omstreeks 1927.Om de exacte plek terug te vinden in het Drentse dorp, moeten we goed door de geschilderde takken met bloesem kijken. Daar zien we de toren van de Jacobuskerk in Rolde. Het zicht op de kerktoren is anno nu helemaal vrij, de boom staat er niet meer."De situatie is heel anders, vandaag de dag is er ontzettend veel bijgebouwd", zegt Johannes Schutrup, eigenaar van het schilderij. "De boerderij van het schilderij staat hier niet meer. Daarvoor in de plaats is deze boerderij gekomen.""Arie was echt een man van de natuur, hij mocht graag de natuur schilderen", weet Schutrup. "Hij schilderde vooral heidelandschappen, panoramische landschappen en historische steden. "Hij ging vaak met zijn vrouw eropuit om te schilderen, in het veld en waar hij ook maar schilderen kon."Het schilderij maakt deel uit van de tentoonstelling Barbizon van het Noorden in het Drents Museum, die van 24 november 2019 tot en met 22 maart 2020 te bezoeken is. Je ziet hier werk van grote kunstenaars uit de negentiende en twintigste eeuw die de natuur van Drenthe ontdekten en in schilderijen vereeuwigden.Kunstwerken van onder meer Israëls, Mesdag en Van Gogh laten de unieke eigenschappen van Drenthe zien. Het Drents Museum werkt voor deze tentoonstelling samen met Stichting Het Drentse Landschap.