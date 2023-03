Waarom staan er op de Tamboer in Hoogeveen van die cirkels?

Het zijn echter niet de enige cirkels die te zien zijn in en om de Tamboer. "Het thema van de cirkels komt ook terug in de cirkelvormige lichtelementen in de grote zaal. Hier versterken de lichtelementen de cirkelvormige ruimte begrensd door de balkonranden."

Bij de verbouwing in 1997 is er een zaal gecreëerd met toneelhuis, geschikt voor 820 theaterbezoekers. De oude zaal is verkleind en is nog geschikt voor 350 plekken. In de nieuwe zaal is gekozen voor het cirkelthema om de zichtlijnen kort te houden.