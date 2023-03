Man rijdt met scooter voetbalveld op, club betreurt afsteken vuurwerk

Contact

De voorzitter zegt goed om te willen gaan met de buren van de club. Hoewel hij niet blij is met de actie van de buurman, begrijpt hij hem wel. "Hij heeft in de emotie gereageerd. Ik snap wel als je met je paarden begaan bent dat je reageert. Persoonlijk had ik liever gezien dat hij naar mij was toegekomen. Achteraf zal hij ook balen dat hij dit heeft gedaan."

Contact is er nog niet geweest tussen Veenhuizen en de buurman. "Dat gaat zeker nog komen. Nu zijn de emoties wat minder en we wilden hem niet op zondag storen. Vanavond hebben we een bestuursvergadering dan gaan we het nog eens bespreken. Vanavond of morgen nemen we contact op. Ik ken deze meneer al jaren, ook van vroeger, en deze situatie wil je niet."