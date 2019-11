Stuifzander krijgt werkstraf voor betaalde seks met minderjarige

Een andere 41-jarige man, die uit Nijeveen komt, werd door het Openbaar Ministerie ook beschuldigd van het hebben van betaalde seks met een minderjarige. Hij ontkende en werd vrijgesproken. De rechter zag onvoldoende bewijs in het dossier om de man te veroordelen.Het meisje was hem wel aangeboden, zei de man eerder tegen de rechter, maar hij "had haar met geen vinger aangeraakt”. De rechter laat in het midden wat daarvan waar is. Er is verder geen bewijs dat de Nijevener inderdaad gebruik heeft gemaakt van de diensten van het meisje en haar daarvoor betaalde.Het meisje was hem aangeboden door een 49-jarige man uit Steenwijk. Hij werd in februari voor mensenhandel, ontucht en kinderporno veroordeeld tot dertig maanden cel.Het meisje werd onder meer aangeboden op een parkeerplaats in Ruinen. Een voorbijganger meldde de sekspraktijken met de minderjarige aan de politie. Toen de man uit Steenwijk werd aangehouden zat het meisje bij hem in de wagen. De mannen uit Nijeveen en Stuifzand kwamen in het onderzoek als mogelijke klanten naar voren, omdat hun nummers in de telefoons van de Steenwijker en het meisje stonden.Het Openbaar Ministerie eiste tegen beide maanden drie maanden cel. Beiden hadden zich schuldig gemaakt aan een ernstige vorm van ontucht, zei de officier van justitie twee weken geleden. Naast de vrijspraak valt de straf tegen de enige bekennende verdachte fors lager uit. De rechter nam mee dat de man niet bewust op zoek was naar seks met iemand van onder de achttien jaar.