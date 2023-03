Hoogeveen krijgt 175.000 euro om spoedzoekers, statushouders en ‘paradijsvogels’ te huisvesten

Hoogeveen krijgt 175.000 euro van het Rijk om 35 'flexwoningen' te bouwen voor statushouders, spoedzoekers en 'paradijsvogels'. Volgens de gemeente is het op dit moment een uitdaging om geschikte woonruimte te vinden voor deze groep. Het geld is dan ook bedoeld om hier een oplossing voor te vinden.

Flexwoningen zijn vaak klein en snel neer te zetten. Het kan in sommige gevallen gaan om kant-en-klare huisjes die in de fabriek in elkaar worden gezet. Woningcorporatie Domesta gaat ze uiteindelijk plaatsen.

Het gaat om een proefproject waarin maximaal vijftig woningen worden gebouwd. Er is subsidie voor 35 huisjes. Het merendeel wordt ingezet om woonruimte te creëren voor statushouders en spoedzoekers. Laatstgenoemde is een groep die bestaat uit mensen die vaak door persoonlijke problemen snel een woonruimte nodig hebben.

Denk dan bijvoorbeeld aan mensen die door een echtscheiding ergens anders moeten wonen. Of bijvoorbeeld een gezin dat uit huis wordt gezet. Maar het kan ook om economische daklozen gaan. Dat zijn mensen die redelijk zelfredzaam zijn, soms zelfs werken, maar door pech of andere problemen op straat belanden.

Het restant van de subsidie wordt ingezet om vijf woningen te realiseren voor 'paradijsvogels'. "Dat zijn mensen met een ingewikkelde wooncarrière. Ze zijn feitelijk niet in staat om zonder problemen in de nabijheid van anderen te wonen. Voor deze groep moet op een rustige, geïsoleerde plek gevonden worden, maar ook niet te ver van voorzieningen en het centrum af", schrijft de gemeente.

Er is op dit moment nog geen plek gekozen waar de woningen moeten komen. De gemeente is op dit moment op zoek naar twee geschikte locaties. Die moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet er ruimte zijn voor een gezamenlijke buitenruimte en parkeerplaatsen.

De woningen voor de 'paradijsvogels' worden permanent gebouwd. Voor deze groep wordt gezocht naar rustige locaties waar ze geen overlast kunnen veroorzaken. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in april met twee geschikte plekken te komen. Het is vrijwel zeker dat er extra geld nodig is om de plannen uit te voeren. Hoeveel precies is nog onduidelijk.