Filmcrew zorglandgoed Mirre terug in Valthe met prijs uit Los Angeles

Na een lange reis kwamen 21 bewoners en begeleiders vanmiddag terug op zorglandgoed Mirre in Valthe. De kersverse winnaars van een filmprijs tijdens het Filmapalooza filmfestival in Los Angeles moeten nog even bijkomen van wat ze allemaal hebben beleefd de laatste paar dagen.

De filmmakers mochten naar de Verenigde Staten, nadat ze vorig jaar het 48Hour Filmproject in Arnhem hadden gewonnen met de film One More Night. Die film viel ook in Los Angeles weer in de prijzen. Het won de prijs voor 'Best Use Line' (zinsgebruik, red).

Buitenbeentje in de filmwereld

Het filmteam van Mirre, dat THNV-media heet, is een buitenbeentje binnen de filmwereld. Het team uit Valthe bestaat uit tieners die wonen op Zorglandgoed Mirre. Het zijn jongeren met psychische, emotionele en psychiatrische problemen. Jongeren die (bijna) alle vertrouwen in zichzelf, de zorg en anderen kwijt zijn.

Op Mirre maken de jongeren films als een van de therapieën. Voor de camera leren ze zichzelf te laten zien en hun gevoelens te uiten. Het geeft de jongeren veel zelfvertrouwen en verbetert het beeld wat ze van zichzelf hebben. Bovendien zorgt het voor plezier in het leven.

'Bizar'

"Het was bizar in Los Angeles", zegt Tobias, een van de filmmakers. "Alles was heel groot en overdreven. Het is heel bijzonder dat wij dat allemaal hebben mogen meemaken." Dankzij een inzamelingsactie kon de hele crew naar Los Angeles. "We hebben van allerlei mensen tips gekregen en workshops gevolgd van professionals die al rollen hebben gehad in grotere films. We mochten ook bij een eerste screening zijn van een nieuwe bioscoopfilm, waarbij de regisseur en de sterren ook aanwezig waren."

Filmfestival Cannes