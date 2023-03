In de Eerste Kamer komt vooralsnog niemand uit Drenthe terecht

Zoals het nu lijkt komt er geen Drent in de Eerste Kamer. Van de 75 zetels die te verdelen zijn in de Eerste Kamer gaan er zeker 71 niet naar een Drent.

Dat blijkt uit de verzamelde gegevens van het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) van de universiteit van Leiden. Meer dan de helft van de Eerste Kamerleden wordt vernieuwd, maar in de nieuwe samenstelling zal geen Drent zitten.

Een PVV'er?

Van de 75 zijn er 71 kandidaat-Eerste Kamerleden bekend. Geen van de 71 potentiële Eerste Kamerleden komt uit Drenthe. Alleen de PVV heeft nog niet al hun kandidaten aangekondigd. Enkel de lijsttrekker van de PVV, Marjolein Faber, is duidelijk. Wie de overige vier kandidaten zijn, moet nog blijken. Nico Uppelschoten van Drentse PVV zegt niet te weten of er een Drentse kandidaat op de lijst komt en wacht af wanneer de definitieve lijst er is.

Ook in de huidige Eerste Kamer zit geen Drent, wel was er nog enige binding met Drenthe vanwege oud-Hijkenaar Henk Otten. Otten verdwijnt in de huidige samenstelling uit de Eerste Kamer.

25 april

Drenthe is overigens niet de enige provincie zonder Eerste Kamerlid, want ook Zeeland moet het stellen zonder leden in de Senaat. Volgens een analyse van PDC is de nieuwe Eerste Kamer wel diverser dan de huidige Eerste Kamer, als het aankomt op regionale spreiding.