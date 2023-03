Middelbare scholieren brengen Nieuw-Buinen terug in de tijd: 'Veel veranderd'

Hoe zag Nieuw-Buinen er vroeger uit? Met die vraag zijn middelbare scholieren van het Ubbo Emmius in Stadskanaal aan het werk gezet. Voor het vak Technologie & Toepassing zijn ze aan de slag gegaan om voor de stichting 200 jaar Nieuw-Buinen onder meer een app te ontwikkelen.

Het veendorp met een rijke historie in onder meer het glasblazen, bestaat dit jaar tweehonderd jaar. Een speciale stichting die hiervoor in het leven is geroepen is, pakt eind mei en begin juni groots uit met het feest. "En het leek ons ook leuk om te laten zien hoe Nieuw-Buinen er vroeger uit zag", zegt Lambert Folkers van de stichting. "Maar ook voor de mensen die hier nieuw zijn komen wonen. Ik heb nog niet alles gezien, maar wat ik ervan gezien heb ziet er fantastisch uit."

Archieven induiken

De scholieren uit het derde jaar van vmbo-tl doken de archieven in, maar vroegen bijvoorbeeld ook hun opa's en oma's om oude foto's. "Deze hebben we in een app gezet en dan kunnen mensen daar doorheen gaan en ook de foto's bekijken", zegt Benjamin Wubs, terwijl hij foto's van het gedempte kanaal bekijkt.

Het is niet zomaar een kwestie van foto's in een app zetten. Er moet worden uitgezocht waar de foto's gemaakt zijn. Dan moeten de leerlingen daar de desbetreffende plek toe om deze in te scannen. Via bepaalde software wordt de foto op de goede plek gezet.