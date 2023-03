Deel kentekencamera's in binnenstad Assen tijdelijk weg

Een deel van de kentekencamera's in de binnenstad van Assen is tijdelijk weggehaald. De lantaarnpalen waar deze camera's aan hingen, waren aan vervanging toe en zijn daarom voor een paar weken verdwenen.

Het gaat om de camera's bij de Weierspoort, de Kerkstraat, de Oude Molenstraat en het Mercuriuscentrum. Sinds 1 januari draaien in de hele binnenstad kentekencamera's om ongewenst autoverkeer de winkelstraten uit te jagen. Ook zijn sindsdien de bevoorradingsuren voor vrachtverkeer en bestelbusjes verminderd naar één moment op de dag, van 7.00 tot 12.00 uur in de ochtend.

Na drie maanden weer weg

De gemeente wist bij het ophangen van de camera's niet dat een deel daarvan na drie maanden weer weggehaald zou worden. "Dat wisten we toen niet, want een externe partij doet het beheer hiervan", zegt woordvoerder van de gemeente Eddy Beuker. "Als we dat hadden geweten, dan was het logisch geweest om er even mee te wachten", geeft hij toe.

Eind maart is de bedoeling dat de nieuwe lantaarnpalen geplaatst worden en de camera's terugkeren. Tot die tijd is er geen cameratoezicht in een deel van de binnenstad. De andere zes toegangen tot het voetgangersgebied in het centrum worden nog wel gecontroleerd. Dat gaat om de Markt, het Ceresplein, de Ceresstraat, de Oudestraat, de Gedempte Singel en de Mulderstraat.

Mislopen boetes?

De vervanging loopt volgens Beuker niet in de papieren voor de gemeente. "We lopen geen boetes mis, want die delen we op dit moment nog niet uit. We waarschuwen nu alleen maar." Wanneer daadwerkelijk boetes uitgedeeld gaan worden, is niet bekend. "In ieder geval binnenkort", waarschuwt hij.

Het terugplaatsen van de camera's brengt wel kosten met zich mee. "Maar dat bedrag is beheersbaar, want dat gaat niet om duizenden euro's. We gaan samen kijken met het externe bedrijf hoe we dat oplossen", aldus Beuker. Om wat voor bedrag het precies gaat, kon de woordvoerder niet zeggen.

