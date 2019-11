Vijf jaar Autismecafé Assen: 'Hé, zo gaat dat ook in mijn hoofd'

Het is er gezellig en vrolijk, maar soms valt er ook een traan Ouder

‘Als het kind twintig is, zijn de ouders op’ Ouder

De jubileumavond begint om 19.30 in Het Schakelveld in Assen. Er zullen diverse gastsprekers, standjes en muziek zijn. Ook is gezorgd voor een rustige ruimte, voor mensen die zich even willen terugtrekken, aldus het Autismecafé op hun Facebookpagina.

Vandaag bestaat het Autismecafé vijf jaar, reden voor een feestelijke avond.Het Autismecafé in Assen startte in 2014 als eerste Autismecafé van Noord-Nederland. In multifunctionele accommodatie Het Schakelveld worden vijf keer per jaar thema-avonden georganiseerd. Tijdens deze thema-avonden komen eerst één of meerdere gastsprekers aan het woord, waarna de bezoekers met elkaar in gesprek kunnen gaan over de thema’s.De bezoekers zijn veelal ouders van minderjarige of volwassen kinderen met autisme, al dan niet vergezeld door hun kinderen. Andere belangstellenden zijn echter ook welkom. Het Autismecafé groeide de afgelopen vijf jaar enorm: van zo’n dertig bezoekers naar 120 bezoekers per avond.Een goede ontwikkeling, maar ook lastig. "Want", zo vertelt Stegeman, "deels door het massale raakt mijn kind overprikkeld en gaat daardoor meestal eerder naar huis".Erkenning en herkenning lijken voor elke bezoeker van het Autismecafé het meest waardevolle. Ook twee ouders die omwille van de privacy van hun kind liever anoniem blijven, herkennen dit.Ouder: "Je ziet in het café dat andere ouders en kinderen precies dezelfde problematiek ervaren. Dat is fijn en maakt het gemakkelijker om hiermee om te gaan. Tijdens het café is het gezellig en vrolijk, maar soms valt er ook een traan. Er is vooral veel openheid, mensen durven er kwetsbaar te zijn. Ik voel me er veilig. Je kunt in vrijheid praten, want de andere mensen begrijpen je."Dat begrip is er volgens deze ouder niet altijd: "Vrienden begrepen ons niet altijd, want ze zagen ons kind slechts in een momentopname. Dat was een lastige tijd, voor het hele gezin."Stegeman vertelt dat niet elke thema-avond precies aansluit op de fase waarin hij en zijn kind nu verkeren. "Een van de thema’s was bijvoorbeeld ‘autisme en school’, maar die fase zijn wij al voorbij. We kunnen dan wel weer anderen helpen door onze ervaringen daarover te delen."Dat herkent ook een andere ouder: "Door het Autismecafé leer je anders naar situaties te kijken, met een glimlach".Eén van de dingen die een ouder ook heeft geleerd tijdens het café, is dat ouders van kinderen met autisme niet moeten vergeten om ook voor zichzelf te zorgen."Sommigen zeggen wel eens ‘als het kind twintig is, zijn de ouders op’. Je bent eigenlijk ouder en begeleider tegelijk. Vandaar dat ons kind eerder een keer per maand naar een bekende toe ging”.Soms komen ook de kinderen zelf mee naar het Autismecafé. Ouder: “Door te luisteren naar de gastsprekers, krijgt mijn kind handvatten aangeboden. Het kind kan herkennen ‘hé, zo gaat dat ook in mijn hoofd’ en leren dat het tijd en rust nodig heeft”. Tijdens zo'n thema-avond lukt het praten met lotgenoten echter niet, “want veel mensen met autisme vinden het sociale moeilijk”, vertelt een van de ouders.