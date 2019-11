Rechter: 'Afvalverwerker Talen hoeft dwangsom aan Meppel niet te betalen'

Omstreden afvalverwerker Talen failliet verklaard

De gemeente Meppel legde eigenaar Albert Talen van het afvalverwerkingsbedrijf een dwangsom op van 50.000 euro, omdat ingezameld afval niet overdekt werd opgeslagen. Ook zou er geen vergunning zijn voor een keerwand en stond het afval te dicht bij de randen van het terrein.Talen was het niet eens met de verwijten en stapte daarom in eerste instantie naar de commissie bezwaarschriften van de gemeente. Die vond dat Meppel haar besluit moest herroepen, maar de gemeente legde dat advies naast zich neer. Daarom besloot Talen de zaak neer te leggen bij de rechter.De rechter heeft Talen op twee van de drie punten gelijk gegeven. In het geval van het onoverdekte afval oordeelde de rechter dat de onderbouwing van de gemeente Meppel onduidelijk en het bewijs onvoldoende was. Ook gaf de rechter de gemeente ongelijk over de keerwand waarvoor geen vergunning was, omdat de keerwand al was afgebroken.De gemeente kreeg wel gelijk over het afval dat te dicht bij de rand van het terrein lag, maar dat bleek onvoldoende om de dwangsom van 50.000 euro te laten staan.De gemeente Meppel laat weten dat ze kennis heeft genomen van de uitspraak. Het is nog onduidelijk of zij in beroep gaat. "Het college beraadt zich momenteel hoe hier verder mee om te gaan", aldus een woordvoerder.