Scala vraagt faillissement aan, lessen stoppen na deze week

Vanochtend zijn alle medewerkers en docenten geïnformeerd over de situatie, laat bestuurslid Lies Rubingh weten. Later vandaag wordt er een brief verstuurd naar alle cursisten om het nieuws te delen. "Tot onze spijt hebben wij in overleg met onze bewindvoerder afgesproken om het faillissement aan te vragen. Scala kan helaas niet meer bestaan."