Vogelshow Emmer-Compascuum: 'Mijn vrouw zet geen stap in het hok'

Wel als je het aan Alex Bos van De Vogelvrienden vraagt. "Bij ons in de omgeving Emmen zijn er nog veel liefhebbers. Aan deze tentoonstelling doen veertig hobbyisten uit onze omgeving mee. Wij hebben nog erg veel deelname, maar je ziet elders in het land dat veel verenigingen het loodje leggen. Wat dat betreft zitten we in Emmer-Compascuum in een bevoorrechte positie."In dorpshuis De Foxel zitten vandaag meerdere keurmeesters die de vogeltjes per stuk beoordelen. Gert van Herewaarden is een van die beoordelaars die de vogeltjes van top tot teen bekijkt. "We letten eigenlijk overal op: vorm, postuur, verenlaag, kleur. Alles komt aan bod tijdens de keuring. Op ieder onderdeel zijn punten te behalen. De maximumscore is 95 maar dat komt bijna nooit voor", vertelt de doorgewinterde keurder.Keurmeester kun je niet zomaar worden volgens Gert: "Je moet eerst een aantal jaren zelf vogels hebben, zodat je weet hoe je ze verzorgt. Vervolgens doe je een toelatingsexamen voor een opleiding. Als je die hebt gehaald, moet je een twee jaar durend traject volgen. Als je daar een diploma haalt, ben je vervolgens keurmeester bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers. Ik ben in 1988 begonnen en na tientallen keurdagen per jaar, stop ik er dit seizoen mee."Jan Molema heeft elf vogels ingezonden: "Ik ben er al een jaar of twintig mee bezig. Het is echt een ontspannende hobby. Je hebt zoveel verschillende soorten, maten en kleuren dat het erg leuk blijft. Helaas vindt mijn vrouw het helemaal niets. Die zal echt geen stap in het vogelhok zetten. Maar dat maakt ook niet uit, het is mijn hobby."Wie benieuwd is naar de 600 vogels kan vrijdag, zaterdag en zondag naar De Foxel komen. Daar zijn alle ingezonden vogels van de jubilerende vogelvrienden te zien en te horen.