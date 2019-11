Barbizon van het Noorden gaat ook over landschapsbehoud

In de expositieruimte van het Drents Museum hangen 112 schilderijen klaar voor de opening van 'Barbizon van het Noorden', komende zondag. Op de doeken vooral veel vergezichten van Drenthe rond 1850, het tijdperk dat schilders uit heel Europa naar Drenthe kwamen."Onder invloed van verstedelijking en industrialisatie dreigt het landschap te verdwijnen. Kunstenaars gaan op zoek naar plekken waar het landschap puur is en authentiek. Waar de mensen nog eenvoudig zijn. Drenthe was de plek in Nederland waar je dat nog kon vinden", verklaart Annemiek Rens de toeloop van kunstenaars naar onze provincie.De expositie is een samenwerking tussen het Drents Museum en stichting Het Drentse Landschap. De schilderijen hangen bij het museum, het landschap verzorgt het randprogramma met bijvoorbeeld gidsen en fietstochten. Daarnaast wil de stichting graag laten zien hoe bijzonder de natuur in Drenthe is.Want die authentieke natuur staat inmiddels ook in Drenthe onder druk, betoogt Sonja van der Meer van Het Drentse Landschap. "We proberen daar in de tentoonstelling ook aandacht voor te vragen. Drenthe is nog steeds een prachtige provincie en dat moet je koesteren. Wees er zuinig mee en trots op en zorg dat ook de mensen na ons daarvan kunnen genieten.""Het is een ode aan het Drentse landschap", aldus Harry Tupan. "Wat ik hoop is dat veel nieuwe jonge kunstenaars opstaan om dat Drentse landschap op hun manier te doorgronden en op mooie wijze voor het nageslacht vast te leggen."Barbizon van het Noorden, de expositie van het Drents Museum en Het Drentse Landschap is vanaf zondag geopend. Zodra de nieuw aangekochte Van Gogh in Assen is, wordt die ook bij de expositie gehangen. De plek is al gereserveerd.Het schilderij is nu nog in Amerika, maar staat volgens Tupan klaar om uit te reizen. Wel moet alles voor transport, douane en verzekering nog geregeld worden. "Voor de feestdagen is-ie zeker in Assen".