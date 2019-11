Nederlandse gemeenten tegen verplichte tegenprestatie van bijstandsgerechtigden

Wanneer heb je recht op een algemene bijstandsuitkering?

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, voordat je recht hebt op een algemene bijstandsuitkering.

* Als je 18 jaar of ouder bent.

* Als je niet genoeg inkomen hebt om in je levensonderhoud te voorzien.

* Als je regelmatig in Nederland woont en niet in een gevangenis of huis van bewaring zit.

* Als je geen beroep kunt doen op een andere voorziening of uitkering.

