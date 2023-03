Campagne voor boeren die hulp nodig hebben: 'We moeten ze aan de praat krijgen'

De ZOB zet zich al jaren in voor het welzijn van boeren. Telefonisch, maar ook met bezoek op de boerderij. "Rode draad is altijd al dat het dan niet goed gaat met de boer. Dat er mentale zorgen zijn. Of dat komt door toekomstperspectief of onenigheid in de familie." In 2022 kwamen honderd boeren op die manier in contact met de ZOB, maar volgens die organisatie en LTO is dat nog het topje van de ijsberg.