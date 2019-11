Avitec is Drentse Onderneming van het Jaar

De aannemers van Avitec zijn betrokken bij veel projecten in Drenthe. Zo werken ze aan de Altingerhof in Beilen en de herinrichting van het Willinkplein in Emmen. Eerder werkten ze aan de aanleg van wegen over de VAM-berg en de aanleg van het Raadhuisplein in Emmen. Avitec werkt volledig circulair.In de finale versloeg Avitec het Coevorder over- en opslagbedrijf Graaco en SEM Prodcutions uit Meppel, dat gespecialiseerd is in licht- en geluidtechniek.Avitec volgt kantoormeubelfabrikant VEPA uit Hoogeveen op als Drentse Onderneming van het Jaar. Eerder wonnen Resato uit Assen, De Groot Installatiegroep uit Emmen en het ook in Nieuw-Buinen gevestigde Royal Goedewaagen.Avitec werkt op dit moment aan de aanleg van een zonnepark van honderd hectare in de gemeente Borger-Odoorn. Eerder ontving het bedrijf dreigbrieven omdat het betrokken was bij de aanleg van windmolens in Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Daarop besloot het bedrijf zich terug te trekken.