Feest met koninklijke tint: Smildeger familiebedrijf Blomberg bestaat 100 jaar

Klijnsma overhandigde het predicaat aan de gebroeders Hendrik-Jan en Johan Blomberg. Zij hadden de onderscheiding aangevraagd in verband met de viering van het honderdjarige bestaan van het aannemersbedrijf, dat volgens de Provincie Drenthe het predicaat verdiende omdat het 'maatschappelijk zeer betrokken' is bij de regio Smilde.Hendrik-Jan Blomberg is erg blij met de eer die het familiebedrijf toekomt en onder de indruk van alle complimenten die hij en zijn broer ontvangen in de koepelkerk. "Als ik hoor hoeveel lof wij krijgen, denk ik: hebben wij wel zoveel verdiend? Blijkbaar denken anderen daar anders over", zegt hij bescheiden.Een bedrijf wordt niet zomaar onderscheiden met het predicaat Hofleverancier, weet Blomberg. "Als ik mevrouw Klijnsma vanmiddag hoorde, dan moet je er wel wat voor doen. Je moet geliefd en sociaal zijn, de regio sponsoren en nog veel meer. Mijn broer en ik zijn erg gelukkig met het predicaat. Hij krijgt een mooi plekje in het bedrijf.De koning kan de erenaam toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een belangrijke plaats innemen in hun regio. De onderneming moet daarnaast minstens honderd jaar bestaan en van onbesproken gedrag zijn. In Drenthe is het familiebedrijf het negende bedrijf dat het predicaat krijgt.