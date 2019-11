Nieuwe Enkeerdbrug bij Assen komt pas na vaarseizoen

De nieuwe ophaalbrug bij Marsdijk in Assen wordt pas in september volgend jaar aangelegd. "We willen dat het vaarseizoen eerst voorbij is, want we moeten de recreatievaart niet frustreren", zegt wethouder Harmke Vlieg.

Ze verwacht bij de aanleg van de nieuwe fiets- en wandelbrug verder geen problemen voor een groot vrachtschip dat via het Havenkanaal naar de Asser Betoncentrale moet. "Die vaart daar één keer per week langs, dus ik zie dat niet als een probleem."Vlieg meldde dat vanavond in de raad van Assen. Ook zal de aannemer de nieuwe brug aanleggen binnen het budget van ruim 1,1 miljoen euro, waar de raad vanavond unaniem mee instemde.De nieuwe Enkeerdbrug wordt 430.000 euro duurder dan gedacht. In 2017 was door de raad al 700.000 ton uitgetrokken voor de klus. Maar dat is tonnen meer geworden, omdat er technische onderdelen in de aanbesteding waren vergeten.De garantie dat er straks geen cent extra meer bij komt, kan wethouder Vlieg niet geven. "Dat kan ik echt niet beloven. Je weet nooit wat er gebeurt als zo'n klus eenmaal begonnen is. Met de aanleg van de Blauwe As kwamen ook ineens bommen en granaten naar boven. Zoiets zou zomaar weer kunnen gebeuren, dus garanderen kan ik niks."Al sinds 2016 wordt al over vervanging van de houten ophaalbrug, de Enkeerdbrug, bij Marsdijk gesproken. De brug vertoont mankementen en er is achterstallig onderhoud. Omdat de recreatievaart op het Havenkanaal door openstelling van de Blauwe As is toegenomen, wil Assen de brug vervangen. Eerst zou er een vaste oeververbinding komen in plaats van een beweegbare brug. Maar die bleek te steil. Er kwam veel protest tegen.De gemeente kwam met nieuwe ontwerpen. De meeste stemmen gingen op voor een kunststof ophaalbrug, vergelijkbaar aan de huidige. Dat deze nu veel duurder wordt, betreurt de raad, maar vervanging blijft de beste keuze, omdat renovatie op den duur kostbaarder is.De gemeente heeft ook nog gecontroleerd of de bouw van de nieuwe brug door stikstof een probleem wordt. Maar dat is volgens Vlieg niet het geval. Vorige week was daar nog twijfel over, toen de raad de brugvervanging ook besprak.