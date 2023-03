Aantal tips bij Meld Misdaad Anoniem weer op niveau van vóór corona

Meld Misdaad Anoniem (M.) ontving vorig jaar bijna 700 meldingen over signalen van criminaliteit in Drenthe. In Noord-Nederland gaat het in totaal om 1.948 tips, blijkt uit de jaarcijfers van het anonieme meldpunt.

Het aantal meldingen in Noord-Nederland is bijna terug op het niveau van vóór de coronapandemie. Zo kwamen er in 2020 en 2021 steeds meer dan 2.200 berichten en telefoontjes binnen bij M. Het aantal van vorig jaar (1.948) ligt iets hoger dan 2019, toen bij het meldpunt 1.646 tips over criminele activiteiten binnendruppelden.

Ook landelijk zijn de cijfers weer ongeveer op het niveau van voor de corona-uitbraak. Vorig jaar stuurde M. 18.857 meldingen door naar politie en opsporingsinstanties, over 2020 waren dat er 25.818. En dat was dan weer ruim 50 procent meer dan het jaar ervoor (2019), toen 16.890 tips binnenkwamen.

Zaken aan het licht dankzij anonieme tips

Dankzij de anonieme tipgevers werden vorig jaar in het Noorden 349 verdachten opgespoord, 60 hiervan hadden betrekking op het bezit van wapens. Het merendeel van de meldingen van noorderlingen ging over druggerelateerde zaken (1.252). Op ruime afstand volgt de categorie 'geweldsdelicten' (185).

M. deelt in het jaarverslag een aantal zaken dat mede dankzij anonieme meldingen in 2022 tot een doorbraak heeft geleid. Het gaat onder meer om hennepkwekerijen in Zwinderen, Gieterveen en aan de Schietbaanweg in Emmen. Verder werden drie in februari drie verdachten uit Emmer-Compascuum opgepakt voor witwassen, het faciliteren van grootschalige hennepteelt en de handel in softdrugs. De politie stuitte daarbij op wapens en munitie.