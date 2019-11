De Wolden zit omhoog met kosten voor boerderijgezin

Dossier Gezin Ruinerwold

Hoeveel geld hiermee gemoeid is, wil Heeringa niet zeggen. Maar het zal flink in de papieren lopen. Ook wil ze niet kwijt bij welke loketten de gemeente zoal aanklopt. "In den lande zoeken we naar budgetten voor dit soort uitzonderlijke situaties."De jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar, zijn half oktober in Ruinerwold ontdekt door de politie. Ze zitten nu op speciale plek buiten de provincie waar ze zorg krijgen, want ze zaten jaren geïsoleerd. En ze worden ook nog verhoord door de politie, in kader van het onderzoek naar de verdenkingen tegen hun vader Gerrit Jan van D, en Josef B., huurder van de boerderij.Of en wanneer ze terugkomen naar De Wolden, daar heeft Heeringa geen idee van. Maar vaststaat dat de gemeente financieel verantwoordelijk is voor de primaire levensbehoeften van het zestal.Heeringa:"Vanuit het burgervaderschap moeten wij zorgen voor een dak boven het hoofd, eten, zorg, en opvang van dieren. Hier komen flinke kosten uit voort."De laatste woonplek van de jongvolwassenen was De Wolden. "En vanuit die rol hebben we die verantwoordelijkheid", zegt Heeringa. "Zodra politie en justitie met ze klaar zijn, komt de zorgvraag terug bij de gemeente."Verder is er een ander probleem en dat is de boerderij waar het gezin zat. Huurder Josef B. heeft de boel daar sinds 2009 flink vertimmerd. De gemeente heeft een inspectie gedaan vorige week op het erf en in de boerderij. Daarbij zijn ze 'op wat onvolkomenheden gestuit', zegt Heeringa.Welke, dat wil ze niet zeggen. Duidelijk is wel dat er verbouwd is zonder vergunningaanvragen. "Vergunningen zijn in die periode niet verstrekt", beaamt Heeringa. Ook zou de brandveiligheid niet deugen.Er is geen sprake van een illegaal gebouwde schuur. "In omvang is de boerderij niet enorm gewijzigd, maar er zijn zaken die niet helemaal deugen." Wat er moet gebeuren met die 'onvolkomenheden', is volgens haar 'een zaak tussen de gemeente en de eigenaar', zegt Heeringa. "En de huurder (Josef B., red) krijgt schriftelijk bericht van ons."De boerderij is van een echtpaar uit Ruinerwold. De vrouw erfde het in 2015 van een tante. Z e worstelen met de kosten en de verhuursituatie Zo hebben ze nog steeds te maken met Josef B. als huurder, omdat via de bank de huur gewoon overgemaakt wordt. Het echtpaar overweegt de dagelijkse beveiliging door securitymensen te vervangen voor camerabeveiliging. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, beslissen ze binnenkort.