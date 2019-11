Dick Lukkien over discriminatie: Wijnaldum raakte mij vol in het hart

Dan kunnen we zeggen dat het een kleine minderheid is, maar dan moeten we die kleine minderheid keihard aanpakken door van het veld te lopen. Maar ook als je in de buurt zit van deze mensen. Spreek ze aan. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over discriminatie in het stadion

Vier dagen na de gebeurtenissen tijdens het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior, waarin Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend door de aanhang van de thuisploeg, zit de oefenmeester van de Drentse club nog steeds vol afschuw. "Dat dit nog kan in de huidige maatschappij slaat helemaal nergens op."Daarom staat hij ook volledig achter het statement van alle betaald voetbalclubs die, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Den Bosch. Het is de bedoeling dat het statement direct na het eerste fluitsignaal gemaakt wordt. Terwijl de spelers stil blijven staan, zal er op het scorebord in de stadions de tekst ‘Racisme? Dan voetballen we niet’ verschijnen. "Toch vind ik dat we het breder moeten trekken, want het is een algemeen probleem dat in alle landen en in alle beroepsgroepen speelt."Lukkien spreekt vol lof over de persconferentie die Oranje-captain Georginio Wijnaldum afgelopen maandag gaf. "Die raakte me vol in het hart. Wat hij zei moeten we ook gewoon echt doen. Met z'n allen van het veld af lopen als zoiets gebeurt. En dan kunnen we zeggen dat het een kleine minderheid is, maar dan moeten we die kleine minderheid keihard aanpakken door van het veld te lopen. Maar ook als je in de buurt zit van deze mensen. Spreek ze aan."Natuurlijk keek Lukkien ook vooruit op het belangrijke duel van zondagmiddag tegen RKC in Waalwijk. Die middag kan hij in ieder geval niet beschikken over Matthias Hamrol, Desevio Payne, Anco Jansen en Jan Niklas Beste. Jansen verscheen de hele week nog niet op het veld en Beste ging er vanochtend geblesseerd van af. "Dat lijkt ernstig, maar op dit moment kan ik er nog niets over zeggen."Met welke elf Lukkien zondag zal starten is nog niet duidelijk, al lijkt de kans groot dat Miguel Araujo zijn basisdebuut gaat maken. "Daar laat ik me niet over uit", aldus Lukkien. "Ik moet nog meerdere keuzes maken. Zo is nog niet helemaal duidelijk hoe Nikolai Laursen zaterdag terugkomt uit Denemarken (hij speelde twee interlands en is in zijn thuisland achtergebleven wegens privé-omstandigheden) en wie de plek gaat innemen van Michael Chacon op het middenveld."