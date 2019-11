Snellere treinverbinding tussen Noord-Nederland en Randstad

De treinen rijden met 200 kilometer per uur over de hogesnelheidslijn naar Schiphol en met minstens 160 over de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle. Een rit van Groningen en Leeuwarden naar Rotterdam wordt straks vier minuten korter, aldus de NS. Wie van Zwolle naar Breda moet reizen, is straks een halfuur sneller op de bestemming."Dit is een eerste belangrijke stap om met een snelle trein de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland te verkorten", verklaart de president-directeur van de NS, Roger van Boxtel. De snelle ritten worden uitgevoerd met nieuwe treinen, de ICNG. De NS heeft daar 99 stuks van besteld. Die treinen gaan ook rijden tussen Amsterdam en Breda en tussen Den Haag en Eindhoven.De snelle intercitylijn past in de plannen van het kabinet en de provincies voor een betere verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad. Dat staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dat de ministers Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven na gesprekken met regio's publiceren.Het kabinet gaat fors investeren in een aantal infrastructuurprojecten voor de komende jaren. De betrokken ministers trekken samen met de regio's honderden miljoenen uit om wegen te verbreden, het openbaar vervoer te verbeteren en nieuwe huizen te bouwen.