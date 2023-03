Langstzittend raadslid Noordenveld gaat Drents Parlement in

Daarmee komt voor Smeenge een einde aan bijna zestien jaar in de raad. Hij deed dat namens Gemeentebelangen. Voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen ging de 59-jarige boer er nog niet vanuit dat hij in het Drents Parlement terecht zou komen. Smeenge liet zich namelijk op plek zestien zetten. "Niemand, ook wij niet, had er toen op gerekend dat we met zeventien zetels de Drentse Provinciale Staten zouden betreden", zegt hij.

Hij vervolgt: "Ik heb gezegd dat als het heel duidelijk zou zijn dat ik aan de bak moet, ik de raad in Noordenveld wel eens zou kunnen verlaten. We hebben zeventien zetels gehaald, dan moet er wat gebeuren. Hadden we er zes of zeven gehad, dan was dat heel anders."