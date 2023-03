Sociale Winkel in Assen weer open na instorten plafond, 'maar nog steeds hopeloos'

De sociale winkel in Assen is beperkt weer open nadat het plafond begin februari was ingestort. Toch zijn de werkomstandigheden nog steeds hopeloos en zoeken de vrijwilligers haastig naar een nieuw pand.

"Het is kiezen tussen twee kwaden", legt vrijwilligster Tirza van Brakel-Engberts uit. "Een slechte werksituatie voor onze vrijwilligers of onze klanten niet meer kunnen helpen."

De Sociale Winkel helpt mensen die in problemen zitten met onder meer gratis artikelen en kleding. Ook biedt de winkel hulp bij bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen en het aanmelden voor fondsen.

Bijna twee maanden geleden stortte een deel van het plafond van het pand aan de A.H.G. Fokkerstraat naar beneden. Er waren op dat moment bezoekers aanwezig, waaronder veel kinderen, maar er raakte niemand gewond. Vanwege de onveilige situatie sloot de stichting wekenlang de deuren. Na inspectie blijkt het veilig genoeg te zijn en is de winkel sinds vorige week weer beperkt open. De zaak is nu op woensdag en donderdag geopend in plaats van vier dagen in de week.

'Vrijwilligers hebben het heel moeilijk'

Toch zijn de werkomstandigheden nog steeds erg slecht. "De elektriciteit valt steeds uit en de verwarming werkt niet. We hebben veel vrijwilligers die op leeftijd zijn en gezondheidsproblemen hebben. Zij hebben het heel moeilijk", vertelt Van Brakel-Engberts.

Ondanks de erbarmelijke toestanden, is stoppen geen optie voor de stichting. "Onze winkel voorziet in een enorme behoefte. De klanten reageerden verdrietig en soms boos op de tijdelijke sluiting. Dus we moeten wel open", zegt Van Brakel-Engberts. Het klantenbestand bestaat uit zo'n 800 mensen, waarvan ongeveer 300 maandelijks langskomen.

En dat aantal neemt de laatste lijd flink toe, ziet de Assenaar. "Eerder kregen we af en toe een noodkreet, maar nu stroomt onze mailbox iedere dag vol met mensen die klem zitten. En we verwachten dat het de komende jaren alleen maar drukker wordt."

Nieuw pand?

Ondertussen werkt de stichting hard aan een oplossing. Al langere tijd is de organisatie bezig om een nieuw pand toegewezen te krijgen van de gemeente. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met wethouder Cor Staal (ChristenUnie). "Dat verliep goed. Maar voor ze kunnen helpen, dienen wij eerst onze toegevoegde waarde te onderbouwen en onze administratie op orde te krijgen."