OM: taakstraffen voor Zuidlaarders vanwege kroeggevecht

De 37-jarige man zat in Café De Kabouter in Zuidlaren met zijn vriendin om zijn verjaardag te vieren. Volgens hem kwam er een groep jongens binnen. Een van hen gaf hem een schouderduw. Even later, buiten de kroeg, zag de verdachte dat een van de jongens een arm om de schouder van zijn vriendin sloeg.

De jarige verdachte kreeg al snel hulp van een kennis, in de zaak de medeverdachte. "Ik zag dat hij tegenover vier jongens stond", zegt de 33-jarige Zuidlaarder. "Ik had een glas in mijn klauwen, maar daar was ik me niet van bewust."