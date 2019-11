Oproep NIOD levert acht Drentse oorlogsfoto's op

Het NIOD deed een oproep aan Drenten om op zoek te gaan naar oude foto's en organiseert vier avonden in onze provincie, waarop mensen met foto's kunnen langskomen.Na twee bijeenkomsten staat de teller dus op acht. "Daarmee zijn we zeker tevreden", zegt historicus Michiel Gerding. "Er zitten heel bijzondere foto's tussen. Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Drents Archief hebben natuurlijk al een grote collectie. Maar we zijn juist op zoek naar nieuwe foto's en die blijken te komen.""We hebben bijvoorbeeld een serie foto's uit Diever gekregen van een Joodse familie, die daar in een keet in het bos heeft ondergedoken gezeten.Het zijn prachtige foto's, die kenden we tot nu toe niet. En we hebben ook foto's uit Nijeveen gekregen van een onderduikershut. Die waren tot nu toe ook onbekend."Wel bleek er op de avonden soms wat verwarring te zijn over de foto's die het NIOD zoekt. Sommige mensen dachten dat er alleen foto's van de bevrijding worden gezocht. Maar dat klopt niet."We zoeken foto's van de hele oorlogsperiode en allerlei facetten daarvan mogen worden ingebracht. Dat kunnen ook heel gewone familiefoto's zijn, als ze maar uit die periode stammen", aldus Gerding.Het NIOD organiseert volgende week dinsdag nog een inbrengavond in het onderduikersmuseum in Nieuwlande. In december is er nog een bijeenkomst in Meppel. Mensen kunnen hun foto's ook rechtstreeks bij het Drents Archief langsbrengen.Een selectie van de foto's komt volgend jaar in de Tweede Kamer te hangen. Daar wordt een expositie gehouden in het kader van 75 jaar bevrijding.