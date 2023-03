Klazienaveens monteurtalent naar landelijke finale: 'Lekker nuchter blijven'

Ze zijn hard nodig, maar steeds minder beschikbaar: de loodgieter, timmerman of elektricien staat niet meer zo snel voor de deur. Scholieren van het Drenthe College werken zich alvast in de kijker van de arbeidsmarkt tijdens Skills Talents. In de voorrondes bleken de gediplomeerde vaklui van de toekomst al uitmuntend te functioneren.

Het ging zelf zo goed, dat een aantal van hen afreist naar de RAI Amsterdam om daar hun kunsten te vertonen. Een van hen is Jarno Braam die in de categorie Autotechnicus doorstootte naar de finale, waar hij het opneemt tegen de meest talentvolle automonteurs van het land.

"Donderdag en vrijdag zijn de finales", vertelt de Klazienavener vol trots vanuit de werkplaats. Woensdag reist hij namens het Drenthe College af naar het Westen, waar hij zal bivakkeren op een vakantiepark in Spaarnwoude. "Daar zitten we met de finalisten van alle vakken in een huisje. Gezellig", verheugt Braam zich. "Donderdag gaan we dan naar de RAI voor de wedstrijd."