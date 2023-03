Boswachters in oproep: let op natuur tijdens broedseizoen

"Blijf op de paden, hond aan de lijn en laat geen afval achter." Die oproep doen boswachters aan bezoekers in de natuur nu het broedseizoen is begonnen. "De komende maanden is de natuur extra kwetsbaar."

Boswachters van onder meer Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen hebben zich achter de verklaring geschaard. De terreinbeheerders benadrukken dat niet iedere bezoeker rekening houdt met het broedseizoen, waarin delen van natuurgebieden tijdelijk dichtgaan.

Loslopende honden en afval

"De verstoring komt door loslopende honden, mensen die van het pad af gaan en plekken betreden waar dat niet mag. Maar ook afval dat bezoekers achterlaten in de natuur is een probleem. Iedereen is van harte welkom in de natuur maar bedenk dat we als mensen te gast zijn in 'het thuis' van planten en dieren."

Met de campagne welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur brengen de boswachters het broedseizoen onder de aandacht. In meerdere natuurgebieden hangen sinds deze week posters, borden of spandoeken met bovenstaande tekst. "De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn."