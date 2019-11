Steeds meer otters in Drenthe

video van otters in De Onlanden

Uit dit rapport blijkt ook dat er in Nederland steeds meer otters komen, verspreid over steeds meer plaatsen. Die toename zorgt echter ook voor meer verkeersslachtoffers onder de otters.Al in 1988 was de otter uitgestorven in Nederland. Daarom is in 2002 begonnen met een herintroductieprogramma, waarbij verschillende otters uitgezet werden. Onder andere in het Zuidlaardermeer, dat op de grens van Groningen en Drenthe ligt, zijn na 2008 drie otters uitgezet.De totale otterpopulatie in Nederland wordt in dit rapport voor 2018-2019 geschat op 360 otters. In Drenthe zouden tussen oktober 2018 en april 2019 tenminste 26 otters of meer hebben gezeten. Dit blijkt uit verzameld DNA-materiaal van de otters.Wim van Boekel, bestuurslid van Stichting Natuurbelang De Onlanden, weet dat er in Natuurgebied De Onlanden drie mannetjesotters en zeven vrouwtjesotters te vinden zijn. Zij hebben ongeveer tien tot vijftien jongen in De Onlanden.Van Boekel vertelt dat de otterpopulatie in De Onlanden al een paar jaar van dezelfde grootte is, maar dat hij wel hoort dat er in de omgeving meer otters gesignaleerd worden.“De ideale omgeving voor een otter is een waterrijk gebied, waar veel vis te vinden is. Bovendien moet er een goede verbinding zijn tussen de verschillende wateren. In De Onlanden zijn er goede faunapassages”, vertelt van Boekel.Er zijn dan wel steeds meer otters in Nederland, maar er worden ook steeds meer aangereden. In totaal zouden er in 2018 in Nederland 97 otters zijn aangereden.De meeste otters worden volgens het rapport aangereden in de periode van augustus tot en met december. Dat herkent ook van Boekel: "In het verleden zijn er hier vooral aangereden otters gevonden in de herfst".Toch valt het volgens hem dit jaar mee met het aantal aangereden otters in De Onlanden. "In het voorjaar zijn er twee mannetjesotters gevonden die waren aangereden op de weg tussen Peize en Groningen, maar vorig jaar zijn er hier acht aangereden otters gevonden."De A32 tussen Meppel en Steenwijk en de A28 tussen Tynaarlo en Groningen worden in het rapport als verkeerspunten waar relatief veel otters worden doodgereden genoemd. Voor de A28 hebben de provincies Drenthe en Groningen middelen vrijgemaakt om de veiligheid voor overstekende otters te verbeteren, aldus het rapport.Van Boekel denkt dat er in Nederland, bijvoorbeeld in Oost-Drenthe, nog meer plek is voor otters. “Bovendien kunnen het er al meer zijn dan we denken, omdat niet overal even goed naar sporen wordt gezocht”.