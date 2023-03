Kikkers gered uit zwembad Veenhuizen tijdens lenteschoonmaak

De lentezon liet zich vandaag nog niet overtuigend zien. Toch kunnen we ons de komende tijd weer opmaken voor lammetjes in de wei, bloemen uit de knop en een verfrissende duik in het openluchtzwembad.

In het openluchtbad van Veenhuizen wordt hard gewerkt om alles klaar te maken voor het nieuwe zwemseizoen. "De afgelopen weken hebben we alle bladeren en regenwater verwijderd," vertelt bestuurslid Rob Meijer. Met een hogedrukspuit worden de wanden van het bad schoongespoten. "Het is een hele klus, waar we weken voor de opening mee beginnen."

Ook vandaag staat de pomp aan om het laatste laagje water weg te halen. "We hebben net twee kikkers uit het bad gered en naar de sloot hierachter gebracht." Als alles schoon is, wordt het bad gevuld met schoon water. "Dan duurt het nog even voor het op temperatuur is. Het water wordt verwarmd tot 24 graden."