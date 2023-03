'Droom die ik nooit heb gehad': Erik Holties nieuwe wethouder Coevorden

Erik Holties (53) uit Oosterhesselen is raadslid en makelaar af. Vanavond is hij tijdens de gemeenteraadsvergadering van Coevorden benoemd tot wethouder. Hij volgt Bea Meppelink op, die vorige maand opstapte als een van de twee BBC2014-wethouders.

"Dit is misschien wel een droom die ik nooit gehad heb", laat Holties weten in zijn eerste toespraak als wethouder. Emotioneel bedankt hij zijn ouders die op de publieke tribune zitten. "Het is een eer om hier als wethouder te staan."

Holties is jarenlang werkzaam geweest in de makelaardijwereld, vooral in Emmen en Coevorden. Daarnaast floot hij als scheidsrechter in de top van het amateurvoetbal. Ook genas hij tweemaal van kanker, in 2016 en in 2021. Ervaringen die volgens hem goed van pas komen bij het wethouderschap, maar hoe belandde hij ooit in de politiek? Holties zag zich aanvankelijk helemaal niet in het politieke wereldje plaatsnemen.

Van lijstduwer tot raadslid

Terug naar 2014, als de nieuwe partij Belangen Buitengebied Coevorden vanuit het niets zes zetels behaalt. De zwager van Holties, Jan Zwiers, is dankzij diens politieke ervaring lijsttrekker en zo belandt Holties bij de partij. Hij helpt met het opstellen van het verkiezingsprogramma en het maken van flyers. "Ze konden nog wel iemand uit omgeving Oosterhesselen op de lijst gebruiken", vertelt hij, "en daarom heb ik op het laatste moment toegezegd. Ik stond niet zo hoog op de kieslijst."

Maar lijstduwer Holties behaalt zoveel stemmen, dat hij bij de eerste zes in de raad had kunnen zitten. Hij kiest er echter voor om dat niet te doen. "Op dat moment was de combinatie van een gezin met jonge kinderen, een drukke baan en het fluiten als scheidsrechter de reden dat ik dat niet deed." Aan het eind van dat jaar belandt Holties toch in de raad, omdat twee raadsleden afzwaaiden. Omdat hij op dat moment net gestopt is als scheidsrechter, heeft hij meer tijd voor die functie.

Ene passie voor de andere ingeruild

In mijn laatste seizoen als keeper bij ZBC (de oud-voetbalvereniging Zweeloo Benneveld Combinatie, red.) ben ik ook begonnen met wedstrijden fluiten. Dat vond ik zo leuk dat ik dat steeds vaker ging doen, op een steeds hoger niveau." Holties fluit uiteindelijk op zondagmiddag wedstrijden op het hoogste amateurniveau. Even lonkt zelfs het betaald voetbal. Hij volgt zelfs cursussen in Zeist, maar omdat de leeftijd voor nieuwe talenten door de KNVB verlaagd wordt naar dertig, zit dat er voor hem uiteindelijk niet in.

Jammer vindt hij, want: "Als ik ergens voor ga, wil ik het hoogst haalbare." Het tekent de drive van de nieuwe wethouder, die zijn eigenschappen als scheidsrechter graag wil meenemen in zijn nieuwe werk. "In een wedstrijd heb je als scheidsrechter de regie, maar je moet ook de touwtjes laten vieren. Het begint bij minuut één en vanaf daar weet je niet waar het naartoe gaat. Emoties in bedwang houden", noemt Holties enkele raakvlakken op.

Ook vanuit zijn rol als makelaar hoopt Holties zijn kennis en kunde mee te nemen. "Je behartigt daarin de belangen van de verkoper, maar ook van de koper. Er spelen altijd meerdere belangen en als wethouder heb je juist te maken met het algemeen belang."

Maar de meeste bagage denkt Holties mee te nemen uit zijn ervaringen met ziekte. Tot tweemaal toe werd tijdens zijn raadsperiode bloedkanker bij hem geconstateerd. In 2016 voor het eerst en vijf jaar later, in 2021 opnieuw. Beide keren ontbrak hij een jaar lang in de raad. "Zo'n bericht doet wat met je, zeker als je kinderen hebt van 5 en 9 jaar. Ik heb momenten gehad, waarop ik dacht: dit was het dan."

Beide keren herstelde Holties. Hij is deze maand een jaar geleden schoon verklaard. Dat was vorig jaar rond de gemeenteraadsverkiezingen. Toen stelde hij zich niet kandidaat als wethouder: "Zoiets vraagt veel van je, fysiek en mentaal. Ik was er op dat moment nog niet klaar voor. Eerst maar zorgen dat ik honderd procent beter ben, dacht ik."

Nu, een jaar later, is Holties er klaar voor: "Het is maar politiek, maar als het moeilijk wordt, hoop ik dat ik dankzij mijn ervaringen te kunnen relativeren."

Makelaar zit niet te wachten op Wonen

Hij volgt Bea Meppelink op, die vorige maand liet weten te stoppen met het wethouderschap. Hoe Holties verschilt van zijn voorganger: "Ik ben, denk ik, extraverter." Holties is als raadslid direct in zijn bewoordingen, zit goed in de materie en zegt waar het op staat. "Daarnaast heb ik een heel ander interesse- en werkgebied. Zij heeft duidelijk meer raakvlakken met recreatie, kunst en cultuur, ik niet."

Holties hoopt dan ook dat hij de portefeuille van Meppelink niet één op één overneemt. "Binnen het college zullen we het er volgende week over hebben. Ik hoop dat er ruimte is om te ruilen tussen thema's." Toch zit hij ondanks zijn verleden als makelaar niet op het aandachtsgebied Wonen te wachten. "Omdat ik er jarenlang middenin zat, voelt dat qua objectiviteit niet goed. Daarbij, tussen het ontwikkelen van een project en het verkopen van een huis zit wel een immens groot verschil en zijn er lopende projecten waar wethouder Stegen heel goed in zit. Dat zou enkel vertragend werken en daar zit niemand op te wachten."