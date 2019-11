Oudste film van Drenthe opnieuw te zien in Drents Archief

De compilatie is dit jaar uitgebreid met extra filmmateriaal. In de compilatie komt onder meer de auto met het oudste kenteken van Drenthe (D1) voorbij. Dat was de wagen van Commissaris van de Koningin mr. J.T. Homan.Verder is een aardappeltransport met paard en wagen in Assen te zien, veenarbeiders aan het werk in Nieuw-Amsterdam en een scheper met zijn kudde en schepershond in Zuidlaren.De oudste film van Drenthe is een zogenaamde Haghefilm. Dat was vroeger een concurrent van Polygoon. De Haghefilm bracht het verenigingsleven, provincies, steden en dorpen in beeld.De film duurt 45 minuten en is vanaf dinsdag 3 december een maand lang van dinsdag tot en met vrijdag gratis te zien in de Digilounge van het Drents Archief.