Drent moet gemiddeld meeste kilometers tot sportschool afleggen

Drenten wonen gemiddeld het verst weg van een sportschool. In de provincie is pakweg binnen iedere 26 vierkante kilometer een locatie te vinden, landelijk is dat binnen iedere 10 vierkante meter. Dat blijkt uit onderzoek van thuisstudieplatform Laudius.

In verstedelijkte gemeenten, zoals Meppel, Assen en Hoogeveen heb je de meeste kans snel een sportschool te treffen. Zo heeft Meppel de hoogste 'sportschooldichtheid' van Drenthe met een fitnesslocatie binnen elke 3,7 vierkante kilometer. Ter vergelijking: in Westerveld is binnen 55 vierkante kilometer een plek om aan de gewichten te hangen of op de loopband te staan.

Hoogste waardering voor fitnesscentra Tynaarlo

In Tynaarlo worden sportscholen met een gemiddelde beoordeling van 4,7 op 5 het meest gewaardeerd, zo blijkt uit het onderzoek dat is gebaseerd op alle sportscholen die bekend zijn bij Google Maps.