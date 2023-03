Zoekend COA vindt noodopvang asielzoekers in Diever en Vledder

Diever gaat in voormalig hotel Berkenheuvel asielzoekers opvangen. Het gaat vanaf 17 april om maximaal vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De al bestaande opvanglocatie in Vledder (hotel Brinkzicht) wordt met een jaar verlengd.

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn de locaties hard nodig vanwege de sterke toename van asielaanvragen in Nederland en het grote tekort aan opvangplekken.

De gemeente Westerveld werkt mee aan beide locaties. "We hebben allemaal nog wel de schrijnende situatie van vorig jaar in Ter Apel op ons netvlies staan", wijst burgemeester Rikus Jager naar de toestanden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar asielzoekers zelfs buiten moesten slapen. "Dat willen we voorkomen. Daarom hebben wij aan het COA en deze locaties onze goedkeuring verleend voor het realiseren van een noodopvang."

Twee jaar opvanglocatie in Diever

In het voormalig hotel Berkenheuvel in Diever, waar de arbeidsmigranten die er nu verblijven verhuizen naar het pipodorp in Oranje, wonen straks asielzoekers jonger dan 18 jaar. Zij vluchtten naar Nederland zonder hun ouders. Ze kwamen alleen of samen met andere kinderen of 'vreemde' volwassenen en vroegen hier asiel aan.

Donderdagavond 30 maart houden het COA en de gemeente een informatieavond in het dorpshuis Hart van Diever. Inwoners zijn over de komst van de asielzoekers per brief geïnformeerd. Afgesproken is dat de opvanglocatie twee jaar open blijft.

Vanaf april wederom opvang in Vledder

Hotel Brinkzicht in Vledder was sinds januari tot halverwege maart een opvangplek. Daar konden in die periode maximaal tachtig asielzoekers verblijven. In eerste instantie wilden het hotel en het COA vanaf september nogmaals maximaal tachtig vluchtelingen opvangen, maar dat besluit is nu van tafel. Vanaf 17 april is Brinkzicht voor de duur van een klein jaar wederom een opvangplek.