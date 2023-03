Verdachte van gewelddadige overvallen Assen langer vast

Een 30-jarige Groninger die wordt verdacht van een aantal gewelddadige overvallen blijft langer vastzitten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij gewelddadige gewapende overvallen in Assen en Vlaardingen. Die overvallen in Assen waren in december vorig jaar. De overval in Vlaardingen was in juli.

De man zou gedreigd hebben met een vuurwapen en de leiding hebben gehad bij een woningoverval in Vlaardingen. Eerder werden een 22-jarige man uit Gasselternijveen, een 14-jarige jongen uit Assen en een 35-jarige man uit Den Helder opgepakt in verband met die overval.

Bende opereerde in wisselende samenstellingen

In de Vlaardingse en Assense zaak zitten inmiddels zeven verdachten vast. Ze zouden in wisselende samenstellingen woningovervallen hebben gepleegd op woningen. In Assen zou dat gebeurd zijn aan het Van Swinderenhof en de buurtschap Anreep.

De bende ging hardhandig te werk. In Vlaardingen was een pasgetrouwd stel het doelwit. De twee werden vastgebonden en beroofd van waardevolle spullen en een groot geldbedrag. Bij de overval in december 2022 in Anreep - net buiten Assen - kregen de bewoners vier mannen aan de deur. De slachtoffers werden bedreigd met een pistool, geblinddoekt en vastgebonden.

Kluis niet gekraakt

Ook zou een van de slachtoffers overgoten zijn met een brandbare stof. Een kluis was het doel van de overval. De overvallers gingen pas na enkele uren weg, toen de kluis niet gekraakt kon worden. Enkele dagen later was er een overval aan het Van Swinderenhof in Assen. Voor die overval zitten een 44-jarige Assenaar en een 40-jarige man uit Enschede vast.