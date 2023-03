Onderzoek: extra windmolens op land niet nodig om in 2050 klimaatneutraal te zijn

Zijn er op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050 nog nieuwe plannen voor windmolens op land nodig? Die vraag lieten Windalarm en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) onderzoeken. En wat blijkt? Het hoeft niet.

"De onderzochte alternatieven zijn veel wind op zee en import van waterstof uit landen waar de zon veel schijnt. Maar maak ook keuzes. Moeten we wel een kunstmestfabriek in Nederland willen waar we 80 procent van exporteren en die heel veel elektriciteit gebruikt?", zegt bestuurslid Rob Rietveld van de NLVOW uit Annerveenschekanaal.

Rietveld vindt dat momenteel te veel wordt gekeken naar bestaande technieken. "Nu lijkt het erop dat we onbewust kiezen voor iets waar we al mee bezig zijn en niet willen kijken naar wat de andere mogelijkheden zijn. En daarom hebben we dit rapport laten maken."

Steun van Urgenda

Marjan Minnesma van Urgenda is het eens met de conclusies van het rapport. Urgenda wist via de rechter af te dwingen dat het kabinet meer vaart moet maken met het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. "Wij onderschrijven dat de nadruk nu zou moeten liggen op extra wind op zee en zon op daken."

Wel vindt ze dat voor kleinschalige projecten ruimte moet blijven. "Als een energie-coöperatie voor draagvlak heeft gezorgd en een wind- of zonproject lokaal gesteund is en de middelen ook terugvloeien naar de gemeenschap, dan is er natuurlijk niets tegen zo'n lokaal gedragen project. Maar op dit moment is het niet verstandig om nieuwe grootschalige zon- en windprojecten op land door te drukken die grote weerstand hebben", aldus Minnesma.

Vaker gehoord geluid

Ook TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving vinden dat de focus op wind op zee en zon op dak moet liggen. Wat is nog de toegevoegde waarde van dit rapport? "Het was schijnbaar wel nodig, want alternatieven zijn niet meegenomen vanuit de klimaattafels en dat baarde ons zorgen", zegt Rietveld.

Hij wijst erop dat omwonenden wel graag willen weten of windturbines wel echt nodig zijn. "Wij zijn geen actiegroep, want als het onvermijdelijk is, dan zullen omwonenden wel accepteren dat er een windpark bij ze in de buurt komt. Maar als er alternatieven zijn vragen ze zich af 'waarom moet dit in mijn woonomgeving?', terwijl er ook een alternatief is? Er moet niet alleen worden gekeken naar het economische belang van de windsector."

Ministerie: alle opties nodig

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat weten dat er nu nog geen opties kunnen worden weggestreept. Rietveld daarover: "Ik zeg ook niet dat we nu al wat weg moeten strepen. Maar er moet een beslissing worden genomen hoe we verder gaan na 2030 om in 2050 energieneutraal te zijn. En bij die keuzes moeten we kijken welke alternatieven we kunnen gebruiken om die doelstellingen te halen."