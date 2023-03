Djammen: Justin Ripassa leeft voor de muziek

Zijn eerste single heet Another Friend. Een dikke vier jaar geleden speelde hij die bij Djammen. Inmiddels is er een hoop gebeurd in zijn leven. "Ik ben een behoorlijk stuk ouder geworden en een tweede is dat ik misschien een beetje de baard in de keel heb", grapt Justin Ripassa. "Én ik heb in die tussentijd ontzettend veel muziek gemaakt."

"Vorig jaar is er heel erg veel gebeurd", legt de singer-songwriter uit. Zo heeft hij meegespeeld met het orkest van de Koninklijke Luchtmacht, maar ook met muziekvereniging Excelsior uit Oosterhesselen in samenwerking met Arjan Erkel. "Ja en nog steeds heel erg veel met mijn beste vriend Jeff Zwart: muziek maken, muziek schrijven en muziek opnemen." Na het verschijnen van zijn eerste single was de Emmenaar ook een tijdje van de radar verdwenen. "Ik ben een half jaartje naar Engeland gegaan om in Cardiff te wonen en om daar ook muziek te maken. Ik wilde daar eigenlijk nog iets langer blijven, maar toen kwam de coronapandemie, dus dat gooide roet in het eten en sindsdien ben ik weer terug in Emmen."

Muzikaal bestaan

Er zijn weinig dingen die hij mooier vindt om te doen. "Muziek is voor mij het allerbelangrijkste", vertelt de liedjesmaker. Maar hij kan er nog niet van bestaan, dus heeft hij er ook een baan bij. "Overdag onderneem ik in de ICT. Ik heb een eigen bedrijf in het bouwen van websites en 's avonds ben ik dan ondernemer in de muziekwereld." De combinatie is volgens hem perfect. "Als je een eigen onderneming hebt, heb je ook de vrijheid om te zeggen: jongens, ik ga vandaag even lekker spelen." Op het moment speelt Ripassa vooral op besloten feestjes, maar er komen volgens hem wel weer mooie dingen aan binnenkort.

Primeur