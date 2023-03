Emmen wil 'paradijsvogels' onderbrengen in pand aan Schietbaanweg

Zo'n acht mensen in Emmen die langdurig dakloos zijn, worden binnenkort opgevangen in een pand aan de Schietbaanweg. De gemeente is bezig om die woning te kopen.

De woning is bedoeld voor mensen die nu nergens anders ondergebracht kunnen worden. Emmen noemt de groep 'paradijsvogels'. Het gaat om mensen die niet zelfstandig in een woonwijk kunnen wonen. Ook lopen ze vast in opvangorganisaties.

"Zij hebben een prikkelarme omgeving nodig met begeleiding en toezicht", zegt de gemeente. "Om deze mensen te helpen, moeten we alternatieve oplossingen vinden." De gemeente werkt samen met woningcorporatie Domesta, het Leger des Heils en Verslavingszorg Noord-Nederland. "Samen willen wij deze groep mensen een plek geven waar zij zichzelf kunnen zijn en zo beter in staat zijn om te herstellen van hun jarenlange dakloosheid."

Afstand tot omwonenden

Volgens de gemeente is de locatie aan de Schietbaanweg goed, omdat de woning aan de rand van Emmen staat. De afstand tot direct omwonenden aan de Westenesch is enkele honderden meters. De N381 vormt een "duidelijke scheiding" tussen Westenesch en de locatie. "Daarbij ligt de kavel aan een weg met nauwelijks verkeer en is het gebied omzoomd door bomen en struiken."