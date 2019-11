Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

RTV Drenthe zet hieronder een aantal activiteiten voor je op een rij.Sint Nicolaas heeft zondag een probleempje. RegelPiet heeft namelijk goudkoorts en dat is niet zo handig als hij het cadeaubudget van de Sint beheert. Loopt het goed af? Wel als het aan de Bende van Sinterklaas ligt! Het theaterstuk 'De Bende van Sinterklaas - De Goudkoortscrisis' begint om 15.00 uur in cultuurcentrum DNK in Assen. Je kunt al vanaf 14.00 uur een schoentje knutselen.Zaterdag komt de goedheiligman ook nog aan in Borger. De intocht begint om 10.30 uur. En in Dwingeloo komt de Sint iets later, namelijk om 13.30 uur.Lekker hossen bij Nederlandstalige muziek? Dat kan zaterdag in Emmen. In de vlinderstad staat namelijk Emmen Zingt op het programma. In het Fletcher hotel zullen onder meer Lucas en Gea en Emmenaar Jannes het podium betreden. Het feest begint om 20.00 uur. Welke artiesten en nog meer komen en tickets? Druk hier In de Magnuskerk in Anloo worden zaterdag schilderijen geveild voor het goede doel. De opbrengst gaat naar het kindertehuis Alafya in Ghana, voor het bouwen van een gebouw voor drie winkeltjes en een verblijf voor medewerkers. Om 15.00 uur begint de kunstveiling, de inloop begint twee uur eerder.Zaterdagavond kunnen muziekliefhebbers in Zuidwolde terecht voor een najaarsconcert, verzorgd door muziekvereniging Woudklank. 'Op weg naar de winter' staat in thema van dat jaargetijde en de feestdagen. Kosten: 2 euro. Het concert in de Zantingehof start om 19.30 uur.Geen Hollandse, maar 'Drentse luchten' zijn te zien in het Drents museum. Vanaf zondag kunnen bezoekers namelijk naar de tentoonstelling 'Barbizon van het Noorden – De ontdekking van het Drentse landschap 1850-1950'. Met onder meer kunstwerken van Israëls en Van Gogh wordt het unieke landschap van onze provincie vertoont.De tekst gaat door onder de video.Schilders in overvloed dit weekend. In de bibliotheek Emmen wordt zondag een voorstelling gegeven over de 'geestverwanten' en 'afvalligen' van misschien wel Neerlands bekendste schilder: Rembrandt. De meester zelf blijf het uitgangspunt. Kaartjes kosten 10 euro, maar leden van de bibliotheek betalen 6 euro minder. De tentoonstelling start om 14:00 uur.Speurneuzen kunnen zondag terecht in het Drents-Friese Wold. Je krijgt eerst een uitleg hoe je dierensporen vindt, om vervolgens zelf als een ware detective op pad te gaan op zoek naar onder meer knaagsporen en veertjes. Na de wandeling kun je ze nader inspecteren onder de microscoop. Aanmelden kan net buiten onze provinciegrenzen, in het Buitencentrum van de Drents-Friese Wold in Appelscha. Kosten: 5 euro. Het spoorzoeken begint om 13.30 uur.