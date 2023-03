Variant van 'Te land, ter zee en in de lucht' komt naar Meppel voor goed doel

Te land, ter zee en in de lucht komt terug. Maar dat gebeurt alleen in Meppel, en niet onder die naam. JCI Meppel-Reestmond, een netwerkorganisatie van ondernemende mensen van 25 tot 40 jaar, brengt het evenement onder een andere naam naar de stad: Te land, ter gracht en in de lucht.

"We gaan een stukje nostalgie terugbrengen", zegt Sander Gordijn namens JCI. In de 39 seizoenen dat het programma op de Nederlandse televisie was, fungeerde Meppel eenmaal als decor. Dat was in 2007, voor het onderdeel 'hoog en droog'. Deelnemers moesten met hun zelfgemaakte voertuig over twee touwen de overkant zien te halen. De leden van JCI kiezen voor een ander onderdeel: 'fiets 'm erover', gebaseerd op het onderdeel 'fiets 'm 'r in'. "Ze moeten over een balk over het water fietsen, die steeds smaller wordt en naarmate de finish nadert, weer breder wordt."

Nog niet alles is rond voor zaterdag 1 juli, de datum waarop dit evenement wordt gehouden. "De aanvragen voor de vergunningen zijn net ingediend", zegt Gordijn. Het idee is dat deelnemers vanaf molen De Vlijt naar het Bleekerseiland of de Stoombootkade fietsen.

Nieuw paard

Met het evenement wil JCI geld ophalen voor een nieuw paard voor PGM de Baander, een stichting en zorgboerderij in Meppel die paardensport probeert te bevorderen voor mensen met een beperking. Het paard wordt ingezet voor therapeutische doeleinden. "Dan kan de stichting mensen met een beperking in een kar ermee rondrijden. Maar een goed paard kost geld", zegt Gordijn. "Die moet goed getraind zijn zodat die geen gekke capriolen gaat uithalen. Dan moet je denken aan duizenden euro's. Dat geld hopen wij bijeen te halen."

Het evenement is gratis te bezoeken, maar deelnemen eraan kost geld. "Om het water heen willen een gezellige sfeer maken met tentjes waar mensen eten en drinken kunnen kopen." Voor bedrijven zijn speciale sponsorpakketten mogelijk.

"Onze paarden zijn belangrijk", reageert Peter van Assel, voorzitter van PGM de Baander. "Met het ouder worden van onze paarden is het zeer fijn dat we de mogelijkheid krijgen weer een jong paard aan onze stal toe te voegen."

'Opgegroeid met het programma'

JCI houdt vaker evenementen voor het goede doel. Zo is er jaarlijks een wijnactie en werd er eerder dit jaar een casino-avond gehouden voor een ander goed doel. En zo nu en dan wordt er groter uitgepakt, zoals in 2019 met de 'Grand Prix van Meppel'. Dat was een kartwedstrijd op de Groenmarkt in het centrum van de stad.

Gordijn: "Nu wilden we weer organiseren en tegelijk iets voor het goede doel doen. Dan ga je bedenken wat precies. Weer een GP, of toch iets anders." De organisatie is dus op iets anders uitgekomen. "JCI bestaat uit leden tussen de 25 en 40 jaar. Wij zijn allemaal opgegroeid met Te land, ter zee en in de lucht. We herinneren allemaal nog dat het hier in Meppel was. Het lijkt ons leuk om dat sentiment weer terug te brengen in de stad."