Muzieklijst Harry's Blues zondag 24 november 2019

Bentonia is een klein plaatsje (422 inwoners) in Mississippi. Toch kent het een eigen muziekstijl, de ‘Bentonia sound’. Een vorm van akoestisch blues, ontwikkeld door Henry Stuckey, maar beroemd gemaakt door Skip James o.a. met Devil got my woman en Cypress Grove. Naast deze twee bluesmannen was er ook nog Jack Owens (†1997). De historische bluesfakkel wordt brandende gehouden middels het jaarlijkse Bentonia Blues Festival in The Blue Front Café. Eigenaar van het café is Jimmy ‘Duck’ Holmes. Naast caféhouder is hij ook muzikant. Recent verscheen zijn derde album Cypress Grove.