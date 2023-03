Een arrestatieteam is vanmiddag binnengevallen in een woning aan de Cobrahof in Emmen. Op het balkon van het huis zwaaide een man meerdere keren met een bijl.

Met grof geweld opende het arrestatieteam de deur van het appartementencomplex. Het is niet duidelijk waarom de verdachte met een bijl zwaaide en het is ook niet bekend of er iemand is aangehouden. Het gebied rond het complex is door de politie afgezet met linten en er staan eenheden op het dak.