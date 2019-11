Live: de marathonvierdaagse vanuit Hoorn

De marathonschaatsers begonnen donderdag in Enschede en reden gisteren in Utrecht. Vanavond gaat de vierdaagse verder op het ijs van De Westfries in Hoorn. De wedstrijd bij de vrouwen begint om 19.15 uur en gaat over 80 ronden, de wedstrijd bij de mannen begint aansluitend om 20.30 uur en gaat over 125 rondes.

De mannen van de lange adem hebben na vier dagen koers 450 ronden (van 400 meter) achter de kiezen. De vrouwen rijden in totaal 310 rondes. Kan Evert Hoolwerf de titel bij de mannen verdedigen en wie volgt bij de vrouwen Irene Schouten op?Wellicht kan Imke Vormeer uit Meppel de winst grijpen. Ze heeft de smaak goed te pakken in de vierdaagse. Na de tweede plaats in Enschede stond ze gisteren in Utrecht op dezelfde trede van het podium. Bij de mannen werd Kevin Hoekstra uit Bovensmilde ook tweede.De winnaar van de vierdaagse is de rijder die over de vier wedstrijddagen het meest constant gepresteerd heeft. De finale is morgen in Groningen.