Personeel ziekenhuizen gaat weer staken: 'Bereidheid is groter dan vorige keer'

Ziekenhuismedewerkers leggen half april opnieuw hun werk neer en draaien dan een zondagsdienst. Ook revalidatiecentra doen mee met de staking, kondigt vakbond FNV vandaag aan. Een zondagsdienst houdt in dat in principe alleen de spoedeisende hulp doorgaat.

Volgens een woordvoerder van FNV ligt het in de lijn der verwachting dat alle ziekenhuizen die vorige week het werk al neerlegden, nu ook weer meedoen. Dat zou betekenen dat personeel in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Isala-ziekenhuis in Meppel en de twee Treant-ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen gaat staken.

Formaliteiten

Of dat ook echt het geval is, is nog niet definitief. "Daar kunnen we nog niets over zeggen. Er wordt nog overlegd", zegt Herman Langen van het Actiecomité WZA. Langen verwacht begin volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.