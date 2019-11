Stop op aanvragen Stichting Leergeld in Aa en Hunze en Assen

De pot van de stichting is leeg in deze twee gemeentes. Ook krijgt de stichting voor volgend jaar 10.000 euro minder subsidie van de gemeente Aa en Hunze. De verwachting is dat ook de subsidie voor Assen volgend jaar lager is."We zijn er niet blij mee. Gemeenten vragen ons in contact te komen met kinderen van wie de ouders rond het bestaansminimum leven. We bereiken inderdaad steeds meer kinderen en krijgen nu minder geld. Dat betekent dat we voor dit jaar financieel moeilijk zitten," zegt voorzitter Jelly Vellinga van Stichting Leergeld Drenthe.De stichting handelt aanvragen voor onder meer sport, cadeautjes voor jarigen, fietsen en kleding af van gezinnen met een minimum inkomen. Onder de Stichting Leergeld Drenthe vallen de regio's Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo.In de gemeente Aa en Hunze is het aantal aanvragen dit jaar met een derde toegenomen van 155 vorig jaar naar 200 dit jaar. Het aantal aanvragen in Tynaarlo ligt dit jaar op 140, vier meer dan vorig jaar. Assen had vorig jaar 718 aanvragen en dit jaar 800.Voor Aa en Hunze heeft de Stichting Leergeld Noord Drenthe dit jaar 10.000 euro subsidie extra aangevraagd. Het college van burgemeester en wethouders heeft 5.000 euro toegekend. Voor volgend jaar heeft de stichting voor Aa en Hunze 43.500 euro aangevraagd en maar 20.000 euro toegekend gekregen.Ook de aanvraag voor extra geld voor dit jaar voor de regio Assen is afgewezen. Over de subsidie voor 2020 moet de gemeente nog een besluit nemen. Maar gezien de penibele financiële situatie van de gemeente acht de stichting de kans klein dat meer subsidie wordt toegekend dan dit jaar.Het subsidiebedrag en het aantal aanvragen voor Tynaarlo blijft volgend jaar ongeveer gelijk.De stichting gaat bedrijven aanschrijven en vragen om subsidie en hoopt zo te voorkomen volgend jaar nog eerder 'nee' te moeten verkopen. Ook gaat de stichting een beroep doen op een potje bij het ministerie van Sociale Zaken. Stichtingen leergeld die te maken hebben met een toename van het aantal aanvragen kunnen hier een aanspraak op maken.De gemeente Aa en Hunze was niet bereikbaar voor commentaar.