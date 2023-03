Justitie eist 38 maanden cel wegens misbruik stiefdochter

Tegen een 54-jarige man uit Assen heeft het Openbaar Ministerie 38 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk geëist omdat hij in 2021 zijn stiefdochter zou hebben misbruikt.

De verdachte ontkent, maar heeft de schijn wel tegen. Zijn (toenmalige) vriendin betrapte de man toen hij in april 2021 's nachts met zijn hoofd en handen onder de dekens op het bed leunde van het toen 15-jarig meisje. Het kind lag naakt in bed.

Verklaring stiefvader

De verdachte legt de opmerkelijk situatie als volgt uit: "Ik moest 's nachts plassen. Ik zag dat er licht brandde in de keuken en dat ze naar haar slaapkamer liep. Ik ging ook naar haar slaapkamer en vroeg haar wat er was, ze lag in bed. We raakten aan de praat. Ik knielde bij haar neer, gewoon omdat we dan op gelijk niveau konden praten", vertelde hij.

Naar eigen zeggen wreef de stiefdochter onder dekens over haar benen, omdat ze die had geschoren en dat lekker voelde. "Ze vroeg of ik wilde voelen. Dat deed ik toen. Dat zit in mijn aard als knuffelaar. En ineens sloeg ze de deken over mijn hoofd. Ik bevroor enkele seconden. En toen stond ineens mijn vriendin in de kamer."

Therapeut schakelde politie in

Volgens het meisje begonnen de ontuchtige handelingen waar de Assenaar van wordt beschuldigd op haar 14e. Ze heeft heel lang haar mond gehouden, legt de slachtofferadvocaat uit, omdat ze het geluk van haar moeder niet wilde verstoren. De relatie van de moeder met de biologische vader van het meisje was namelijk erg moeizaam.

De moeder geloofde haar dochter aanvankelijk niet. Het meisje was al een tijdje in behandeling bij jeugd-ggz-instelling Accare, waar ze na tien afspraken vertelde dat ze thuis werd misbruikt. Haar therapeut schakelde de politie in.

OM vindt verklaring slachtoffer betrouwbaar

Volgens de advocaat van de verdachte heeft het slachtoffer de gewoonte om te liegen en manipuleren. Anderen zouden hebben verklaard dat het slachtoffer haar stiefvader het huis uit wilde hebben. En dan is er nog de moeder die het misbruikverhaal aanvankelijk niet geloofde. "Het is mogelijk dat de moeder goede redenen had om aan het verhaal van haar dochter te twijfelen."

De officier van justitie vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar en ziet voldoende steunbewijs. Zo waren een vriend en een vriendin al op de hoogte van het misbruik voordat de verdachte met een deken over zijn hoofd werd betrapt. Ook had het meisje bij Accare aangegeven dat er sprake was van misbruik, enige maanden voor dat specifieke incident, overigens zonder naar haar stiefvader te wijzen.