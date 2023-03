Ondernemers Kop van Drenthe zien kansen in jaar EK Wielrennen

Noord-Drentse ondernemers in de toeristische sector kunnen het dit jaar nog wel eens druk krijgen. Met grote evenementen op de rol, maken Stichting Kop van Drenthe en de Drentse afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zich op voor een goed jaar. Vandaag werd in Hotel Onder de Linden in Roden voor het eerst een gezamenlijke aftrap van het toeristisch seizoen gegeven.

"Dit hadden we veel eerder moeten doen", concludeert Viola Mulder, regiomanager van KHN in Noordenveld en Tynaarlo. Niet eerder verrichtten ondernemers in de gemeente Noordenveld, Tynaarlo en Assen een gezamenlijke aftrap van het nieuwe toeristische seizoen. Maar 2023 is anders. Met de 200ste verjaardag van het dorp Veenhuizen, het Van Gogh-jaar in Drenthe en het EK Wielrennen op de rol, liggen er volgens KHN en de Kop van Drenthe kansen voor ondernemers.

Profiteren

"Het idee voor een gezamenlijke aftrap bestond al langer, maar corona gooide roet in het eten", zegt Mulder. "Het enige voordeel van corona is dat mensen meer in eigen land op vakantie gingen. De zomers waren tijdens de coronajaren nog best goed."

Nu er een feestelijk jaar op de rol staat, denk Mulder dat het helemaal een goed jaar voor ondernemers kan worden. Datzelfde denkt Eric Neef, voorzitter van de Stichting Kop van Drenthe. "Als ondernemer kun je echt profiteren van wat er allemaal staat te gebeuren dit jaar."

Uitgelezen kans

Vandaar ook dat Neef het belangrijk vindt om samen met zo'n tachtig geïnteresseerden een officiële aftrap te geven. "Als stichting werken wij aan de samenwerking van de drie gemeenten in Noord-Drenthe en het toeristisch bedrijfsleven. Het is verstandig om samen te werken. Van een uitbater van een bed & breakfast tot aan een groot toeristisch bedrijf: iedereen kan inspelen op wat er dit jaar gaat gebeuren."

Vooral het EK Wielrennen biedt kansen, denkt Neef. "Het is een uitgelezen kans om mensen hier naartoe te krijgen en hier voor langere tijd te behouden."

Vuelta van 2009 vers in geheugen

Dat denkt ook Anita ter Veld, projectleider EK Wielrennen namens de gemeente Assen. "We willen van het EK een feest in eigen stad maken. Zoals we dat in 2009 deden met de Ronde van Spanje."

Destijds startte de grote internationale wielerronde in Assen en deed het meerdere Drentse plaatsen aan. Reint-Jan Auwema uit Norg weet dat nog goed. "Ik woon al 49 jaar in Norg en zo druk als toen heb ik het niet eerder gezien."

Hij wil in het weekend van 20 tot en met 24 september van Norg dan ook opnieuw een wielerdorp maken. "Aan onze Norger sportcoaches dan de taak om kinderen op scholen helemaal wielergek te maken."

