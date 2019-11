Mussenonderzoeker is 150 mussen kwijt

Afgelopen zomer heeft Oosterhuis tweehonderd mussen geringd. Vijftig ervan zijn nog op de kwekerij in Nietap waar Oosterhuis zijn onderzoek uitvoert. De andere honderdvijftig kan 'ie niet meer vinden. "We weten dat ze niet zo heel ver vliegen, de meeste jongen vliegen maar een of twee kilometer. Maar we weten ook dat er wel voorbeelden zijn van twintig of dertig kilometer. Vandaar dat we op zoek zijn naar mensen die ook in hun tuin willen kijken naar geringde mussen." Een mus gezien met gekleurde ring(en) om de poot? Mail het naar: reneoosterhuis@ziggo.nl.Het gaat slecht met de huismus. De afgelopen jaren is de populatie hard achteruit gegaan. Dat heeft onder andere te maken met te weinig voedsel. Ze eten insecten, waarvan er steeds minder zijn. Om meer over de mussen te weten te komen, vangt en ringt René Oosterhuis al jaren deze vogeltjes. Kwekerij De Baggelhof in Nietap is een van zijn onderzoeksterreinen. "Dit noem ik de ideale huismusbiotoop. Hier zijn nog veel insecten te vinden, er is dus ook veel voedsel voor de huismus en ze krijgen relatief veel jongen."