Gemeente naarstig op zoek naar nieuwe bouwlocatie corsowijk Hooiweg-Zuid

De gemeente Tynaarlo springt in de bres voor corsowijk Hooiweg-Zuid en is op zoek naar een geschikte bouwlocatie. De corsowijk kreeg kortgeleden te horen dat ze niet meer terecht kan bij het vliegveld in Eelde.

Groningen Airport Eelde heeft de plek namelijk nodig als parkeerterrein. Dat het vliegveld enkele weken voor de start van de bouw van de corsowagens (meestal wordt daar op 1 april mee begonnen) met het nieuws kwam, schoot een deel van de Tynaarlose politiek in het verkeerde keelgat.

Andere locatie?

Zo stelde Marcel Elzerman (Leefbaar Tynaarlo) vanavond dat het vliegveld "neemt en neemt, maar niets teruggeeft". Daarbij vroeg hij de gemeente of er andere opties voor Hooiweg-Zuid zijn.

Die zijn er, meent wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo). "We zijn al ver met een locatie, maar hebben nog geen definitieve plek. We hopen - in overleg met het bestuur van het corso - zo snel mogelijk tot een beslissing te komen. Bij voorkeur begin april."

Geen besluit over begroting GAE

De discussie rondom de bouwplek van corsowijk Hooiweg-Zuid had vanavond directe gevolgen voor de begroting van Groningen Airport Eelde. Het vliegveld vraagt de gemeente Tynaarlo om 160.000 euro te geven, zodat er geen gat in de begroting is. Raadslid Jan Smits (VVD) opperde dat er vanavond geen objectief besluit kon worden genomen, vanwege de emoties die er momenteel spelen rondom de corsowijk.